28-летняя Ясмине Паолини впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

15-я ракетка мира 28-летняя итальянская теннисистка Ясмине Паолини впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Это произошло на «Ролан Гаррос» — 2024.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Паолини (12) неожиданно обыграла чемпионку Уимблдона-2022, четвёртую ракетку мира казахстанку Елену Рыбакину (4). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки.

Ранее лучшим достижением Паолини на ТБШ являлся четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Следующей соперницей Паолини в Париже станет победительница матча Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).