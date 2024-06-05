Паолини может достичь уникального достижения в XXI веке для турниров «Большого шлема»

15-я ракетка мира 28-летняя итальянская теннисистка Ясмине Паолини на «Ролан Гаррос» — 2024 может побить рекорд турниров «Большого шлема», который держался 47 лет.

Напомним, ранее Паолини (12) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Паолини (12) неожиданно обыграла чемпионку Уимблдона-2022, четвёртую ракетку мира казахстанку Елену Рыбакину (4). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки.

Таким образом, Паолини, рост которой составляет 163 см, находится в двух победах от титула на мэйджоре. Самой низкорослой чемпионкой турнира «Большого шлема» является представительница Югославии Мима Яушовец (160 см), которая завоевала свой единственный титул (тоже на «Ролан Гаррос») в 1977 году, 46 лет назад. Далее (по росту) идёт знаменитая американка Билли Джин Кинг (164 см).

Следующей соперницей Паолини в Париже станет победительница матча Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).