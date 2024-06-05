Паолини эмоционально прокомментировала победу над Рыбакиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

15-я ракетка мира 28-летняя итальянская теннисистка Ясмине Паолини прокомментировала выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.

В четвертьфинале Паолини (12) неожиданно обыграла чемпионку Уимблдона-2022, четвёртую ракетку мира казахстанку Елену Рыбакину (4). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки.

«Это непередаваемое чувство. Невероятно тяжёлый матч. Я была слишком эмоциональна во втором сете. Потом сказала себе, что всё в порядке, напомнила самой себе, что она сильная чемпионка. Такое может случиться. Просто борись и старайся отбивать каждый мяч. Это сработало. Я здесь.

Спасибо, что пришли (зрителям). Я впервые играю на этом прекрасном корте (на стадионе Филиппа Шатрье). Это приятно. Это привилегия. Я счастлива, что одержала победу в своём первом матче здесь, потому что это один из лучших кортов в мире», — сказала Паолини в интервью на корте.