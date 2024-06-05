Анна Дмитриева прокомментировала вылет Рыбакиной с «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева отреагировала на неожиданное поражение чемпионки Уимблдона-2022, четвёртой ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

В четвертьфинальном матче Рыбакина (4) неожиданно проиграла 15-й ракетке мира представительнице Италии Ясмине Паолини (12). Встреча теннисисток продлилась 2 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки.

«Рыбакина в матче с Паолини сыграла очень плохо. Если предыдущие матчи она провела на очень хорошем уровне и была стабильна, то сегодня было очень много ошибок. Надо отдать должное сопернице, которая играла цепко и очень рационально. Несмотря на свой маленький рост и свои слабые физические данные, она превосходила Рыбакину по скорости и интенсивности работы. Даже при такой плохой игре у Рыбакиной были шансы. Она чудом могла выползти из этой тяжёлой ситуации, но не смогла», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.