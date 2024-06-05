Янник Синнер и Ясмине Паолини добились исторического достижения для Италии на ТБШ

Уникальное выступление демонстрируют теннисисты из Италии на «Ролан Гаррос» — 2024. Впервые в Открытой эре (с 1968 года) в полуфинал турнира «Большого шлема» как в мужском, так и в женском одиночном разряде вышло по одному представителю Италии.

Важного достижения добились победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира Янник Синнер и 15-я ракетка мира Ясмине Паолини.

Напомним, Синнер в своём четвертьфинале оказался сильнее болгарского теннисиста, 10-ю ракетку мира Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 7:6 в пользу итальянца. Паолини же неожиданно обыграла чемпионку Уимблдона-2022, четвёртую ракетку мира казахстанку Елену Рыбакину (4). Матч теннисисток продлился 2 часа 5 минут и завершился со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки.