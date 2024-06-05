Соболенко почувствовала недомогание по ходу матча с Миррой Андреевой. Ей принесли таблетки

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, вероятно, почувствовала недомогание по ходу первого сета матча с 38-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинальном раунде «Ролан Гаррос» — 2024.

Это может следовать из того факта, что при счёте 4:3 в пользу Андреевой (Мирра в данном гейме реализовала брейк-пойнт) при переходе Соболенко попросила врачей вынести ей таблеток. При этом медицинский тайм-аут Арина брать не стала. Вероятно, Соболенко мучают боли в животе, так как она неоднократно показывала на него после розыгрышей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Арина Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.