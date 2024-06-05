Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко почувствовала недомогание по ходу матча с Миррой Андреевой. Ей принесли таблетки

Соболенко почувствовала недомогание по ходу матча с Миррой Андреевой. Ей принесли таблетки
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, вероятно, почувствовала недомогание по ходу первого сета матча с 38-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинальном раунде «Ролан Гаррос» — 2024.

Это может следовать из того факта, что при счёте 4:3 в пользу Андреевой (Мирра в данном гейме реализовала брейк-пойнт) при переходе Соболенко попросила врачей вынести ей таблеток. При этом медицинский тайм-аут Арина брать не стала. Вероятно, Соболенко мучают боли в животе, так как она неоднократно показывала на него после розыгрышей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Арина Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		3
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Материалы по теме
Андреева отдала сет Соболенко в битве за 1/2 финала «РГ». Мирра, поднажми! LIVE
Live
Андреева отдала сет Соболенко в битве за 1/2 финала «РГ». Мирра, поднажми! LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android