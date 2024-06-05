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Андреева — Соболенко: юная россиянка в борьбе проиграла 1-й сет 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Андреева — Соболенко: юная россиянка в борьбе проиграла 1-й сет 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Завершился первый сет матча 38-й ракетки мира 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», вторым номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (2) в четвертьфинальном раунде «Ролан Гаррос» — 2024. Стартовую партию со счётом 7:6 (7:5) выиграла Соболенко.

Напряжённый сет продлился 1 час и 1 минуту. В его рамках юной Мирре удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти. На счету опытной Соболенко три реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных. Нельзя не отметить, что по ходу партии россиянка сначала уступала со счётом 1:3 по геймам, а затем вела со счётом 5:3. При этом Соболенко большую часть игрового отрезка жаловалась на боли в животе.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Арина Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		3
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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