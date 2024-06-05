Соболенко взяла медицинский тайм-аут по ходу матча с Андреевой. Она вновь выпила таблетки

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко взяла медицинский тайм-аут по ходу второго сета матча с 38-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинальном раунде «Ролан Гаррос» — 2024. Это произошло при счёте 4:3 в пользу 17-летней россиянки.

Во время перерыва Соболенко вновь взяла у врачей таблетки. Напомним, то же самое произошло в первой партии во время смены сторон. Соболенко мучают боли в животе, она неоднократно показывала на него после розыгрышей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Арина Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, первый сет матча остался за Соболенко. Арина выиграла его на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5).