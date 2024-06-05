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Мирра Андреева — Соболенко: россиянка сравняла счёт матча в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева — Соболенко: россиянка сравняла счёт матча в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
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Завершился второй сет матча 38-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», вторым номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (2) в четвертьфинальном раунде «Ролан Гаррос» — 2024. Вторую партию со счётом 6:4 выиграла 17-летняя россиянка, тем самым сравняв счёт поединка. Напомним, стартовый сет остался за Соболенко (7:6 (7:5)).

Вторая партия матча продлилась 46 минут. В её рамках Мирре удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти. На счету опытной Соболенко два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Арина Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		4 3
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Отметим, что в случае победы Андреева за выход в финал «Ролан Гаррос» сразится с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини (12).

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