Мирра Андреева — Соболенко: россиянка сравняла счёт матча в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Завершился второй сет матча 38-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», вторым номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (2) в четвертьфинальном раунде «Ролан Гаррос» — 2024. Вторую партию со счётом 6:4 выиграла 17-летняя россиянка, тем самым сравняв счёт поединка. Напомним, стартовый сет остался за Соболенко (7:6 (7:5)).

Вторая партия матча продлилась 46 минут. В её рамках Мирре удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти. На счету опытной Соболенко два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Арина Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Отметим, что в случае победы Андреева за выход в финал «Ролан Гаррос» сразится с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини (12).