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Мирра Андреева прервала впечатляющую серию Арины Соболенко на турнирах «Большого шлема»

Мирра Андреева прервала впечатляющую серию Арины Соболенко на турнирах «Большого шлема»
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38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прервала впечатляющую серию двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко.

Напомним, Андреева встречается с Соболенко (2) в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024. Ранее она со счётом 6:4 выиграла второй сет матча. Таким образом, Соболенко впервые в этом сезоне проиграла сет на мэйджоре. До этого она выиграла 23 сета подряд на турнирах «Большого шлема» (победа на Открытом чемпионате Австралии без потери партии и выход в четвертьфинал «РГ» без потери партии).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Арина Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		4 3
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Отметим, что в случае победы Андреева за выход в финал «Ролан Гаррос» сразится с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини (12).

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