Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Паолини в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, Рыбакина (4) неожиданно проиграла 15-й ракетке мира представительнице Италии Ясмин Паолини (12). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки.

— Тяжёлый матч, не такого результата я хотела, но, в целом, думаю, что провела здесь отличные пару матчей. Теперь жду травяного сезона.

— Что сегодня случилось?

— Не лучший день. Она очень хорошо играла, начало ей удалось гораздо лучше, она хорошо двигалась. Я начала медленно, а она с первого мяча играла агрессивно. Я старалась найти свою игру, старалась бороться, но в конечном итоге это был не лучший мой день. Я была близка, но она выиграла. Надо фокусироваться на травяном сезоне.