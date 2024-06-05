Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новости спорта 5 июня: Ролан Гаррос результаты Мирра Андреева, Соболенко, Карпин футбол сборная России, Валиева, трансферы лета

Мирра Андреева в полуфинале «РГ», условия для Карпина от РФС. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко, Валерий Карпин не сможет совмещать работу в сборной России и иностранном клубе, а «Тоттенхэм» попрощался с четырьмя игроками. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 5 июня.

Футбол

Материалы по теме
«Не хотел работать в иностранной среде». Первое интервью с Черчесовым в сборной Казахстана
Эксклюзив
«Не хотел работать в иностранной среде». Первое интервью с Черчесовым в сборной Казахстана

Хоккей

Материалы по теме
Российский вратарь скоро станет самым дорогим в НХЛ. Шестёркин близок к контракту жизни
Российский вратарь скоро станет самым дорогим в НХЛ. Шестёркин близок к контракту жизни

Теннис

Материалы по теме
Вот это сенсация! Рыбакина провалилась в матче с цепкой итальянкой на «Ролан Гаррос»
Вот это сенсация! Рыбакина провалилась в матче с цепкой итальянкой на «Ролан Гаррос»

Бокс/ММА

Материалы по теме
Как спасать UFC 303? Конор жёстко подставляет боссов лиги
Как спасать UFC 303? Конор жёстко подставляет боссов лиги

Баскетбол

Материалы по теме
«Я просил разрешения уйти из ЦСКА — не решал в одиночку». Чем сейчас занимается Итудис?
Эксклюзив
«Я просил разрешения уйти из ЦСКА — не решал в одиночку». Чем сейчас занимается Итудис?

Авто

Материалы по теме
Как одной гонкой лишить себя будущего в Формуле-1
Как одной гонкой лишить себя будущего в Формуле-1

Волейбол

Материалы по теме
Лига наций — 2024, мужчины: расписание матчей, 5 июня

Фигурное катание

Материалы по теме
Болела за Медведеву, заботилась о собаке Тутберидзе. 17 фактов о лучшей фигуристке России
Болела за Медведеву, заботилась о собаке Тутберидзе. 17 фактов о лучшей фигуристке России

Другие (Олимпиада)

Материалы по теме
«Цель одна – не стать последним». Новый чемпион мира по шахматам может сдать титул без боя
«Цель одна – не стать последним». Новый чемпион мира по шахматам может сдать титул без боя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android