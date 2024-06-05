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Мирра Андреева в полуфинале «РГ», условия для Карпина от РФС. Главное к вечеру

Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко, Валерий Карпин не сможет совмещать работу в сборной России и иностранном клубе, а «Тоттенхэм» попрощался с четырьмя игроками. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 5 июня.

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