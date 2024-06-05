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«Даже счёт не помню». Мирра Андреева прокомментировала победу над Ариной Соболенко на «РГ»

«Даже счёт не помню». Мирра Андреева прокомментировала победу над Ариной Соболенко на «РГ»
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38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2024.

Напомним, в четвертьфинальном матче юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

«Если честно, сейчас даже счёт не помню. Старалась на этом не концентрироваться. На втором матчболе представляла, что пытаюсь отыграть брейк-пойнт. И я смогла выиграть. Перед матчем очень нервничала, знала, что трибуны будут за неё. Но вы меня удивили, ребята, что и меня тоже поддерживали. Я этого не ожидала! Спасибо вам за поддержку!» — сказала Андреева в интервью на корте.

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