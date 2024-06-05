Янчук: победа Андреевой над Соболенко — сенсация! Мы приобретаем прекрасного игрока

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2024 над белоруской Ариной Соболенко
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
«Победа Мирры Андреевой над Соболенко — просто фантастика. Но прямо скажу, что Соболенко с точки зрения тактического понимания игры не отличается особой оригинальностью. У неё довольно простая игра, если она возьмёт силой удара, то побеждает. Она колотит очень здорово. А Андреева играет по месту, стабильно и умно, понимая, как надо сыграть. Это сенсация! Мы приобретаем прекрасного игрока. Мирра и была способной, но сейчас это воплощается в реальность. Победа над второй ракеткой мира — сильное событие для юной Андреевой», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, в четвертьфинальном матче юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.
- 5 июня 2024
-
20:53
-
20:53
-
20:47
-
20:41
-
20:40
-
20:39
-
20:35
-
20:33
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
19:49
-
19:39
-
19:27
-
19:00
-
18:52
-
18:31
-
18:13
-
17:58
-
17:55
-
17:45
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
16:46
-
16:44
-
16:28
-
15:55
-
15:30
-
14:30
-
14:00
-
13:20
-
12:52
-
12:28
-
12:18