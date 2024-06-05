Янчук: победа Андреевой над Соболенко — сенсация! Мы приобретаем прекрасного игрока

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2024 над белоруской Ариной Соболенко

«Победа Мирры Андреевой над Соболенко — просто фантастика. Но прямо скажу, что Соболенко с точки зрения тактического понимания игры не отличается особой оригинальностью. У неё довольно простая игра, если она возьмёт силой удара, то побеждает. Она колотит очень здорово. А Андреева играет по месту, стабильно и умно, понимая, как надо сыграть. Это сенсация! Мы приобретаем прекрасного игрока. Мирра и была способной, но сейчас это воплощается в реальность. Победа над второй ракеткой мира — сильное событие для юной Андреевой», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в четвертьфинальном матче юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.