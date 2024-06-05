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Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турниров «Большого шлема» с 1997 года

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турниров «Большого шлема» с 1997 года.

Напомним, сегодня, 5 июня, Андреева пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2024. В четвертьфинальном матче Мирра сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

В более раннем возрасте до полуфинала мэйджоров добиралась лишь Мартина Хингис в 1997 году. Это произошло на US Open, тогда Мартине было 16 лет.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Андреева сразится с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини (12).