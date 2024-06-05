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Пресс-служба «Ролан Гаррос» отреагировала на неожиданную победу Андреевой

Пресс-служба «Ролан Гаррос» отреагировала на неожиданную победу Андреевой
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Сегодня, 5 июня, в четвертьфинальном матче юная российская теннисистка Мирра Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

После окончания матча пресс-служба «Ролан Гаррос» отреагировала на неожиданную победу Андреевой над именитой соперницей. «Продолжай в том же духе, Мирра», — говорится на странице официального аккаунта в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, благодаря сегодняшнему триумфу Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турниров «Большого шлема» с 1997 года.

Рекорды «Ролан Гаррос»

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