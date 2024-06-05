Ольховский прокомментировал победу Андреевой над Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о результате матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» между россиянкой Миррой Андреевой (38-я в рейтинге WTA) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Напомним, 17-летняя Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Соболенко.

«Это сенсация, что Мирра Андреева прошла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Соболенко. Мне немножко непонятно, как вторая в мире теннисистка не может физически выдержать два сета. У меня было такое впечатление, что Соболенко была измотана и устала после полутора часов игры. Я был удивлён этим.

Но, с другой стороны, этому способствовала очень цепкая игра Андреевой. Мирра молодчина, и её надо поздравить с такой победой. Дело в том, что она возвращала все удары Соболенко, плюс у Арины сегодня было недостаточно скорости. Андреева выиграла за счёт стабильности, глубины и иногда передёргивала укороченные, что было очень ценно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.