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Ольховский прокомментировал победу Андреевой над Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Ольховский прокомментировал победу Андреевой над Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о результате матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» между россиянкой Миррой Андреевой (38-я в рейтинге WTA) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Напомним, 17-летняя Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Соболенко.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Это сенсация, что Мирра Андреева прошла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Соболенко. Мне немножко непонятно, как вторая в мире теннисистка не может физически выдержать два сета. У меня было такое впечатление, что Соболенко была измотана и устала после полутора часов игры. Я был удивлён этим.

Но, с другой стороны, этому способствовала очень цепкая игра Андреевой. Мирра молодчина, и её надо поздравить с такой победой. Дело в том, что она возвращала все удары Соболенко, плюс у Арины сегодня было недостаточно скорости. Андреева выиграла за счёт стабильности, глубины и иногда передёргивала укороченные, что было очень ценно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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