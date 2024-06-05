Мирра Андреева — о победе над Соболенко: у нас с тренером был план, но я ничего не помню!

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024 забавно высказалась о своём игровом стиле.

Напомним, в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

— Хочу спросить про ваш игровой интеллект. Понять игру не так просто, но в 17 вы уже всё узнали о тактике, как вам это удалось?

— Я просто вижу игру и играю как хочу. У меня даже нет плана (смеётся). Когда вижу открытое место на корте, стараюсь сыграть туда. Или, если мне кажется, что она туда побежит, я стараюсь послать мяч ей за спину. У нас с тренером был план на сегодня, но я ничего не помню! Старалась играть как чувствую.

— Вы только начали работали с Кончитой Мартинес. Это значит, она вам больше не нужна?

— Нет, она мне нужна. Она очень меня поддерживает. Иногда я всё-таки что-то могу запомнить. То, что она со мной, даёт мне потрясающее преимущество. Очень рада, что она по-прежнему со мной работает.