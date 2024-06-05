Мирра Андреева установила уникальное достижение XXI века на ТБШ
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Сегодня, 5 июня, в четвертьфинальном матче юная российская теннисистка Мирра Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
38
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
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2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Благодаря данной победе Мирра стала самой молодой теннисисткой XXI века, которой удалось победить соперницу из топ-2 рейтинга на турнире «Большого Шлема». В последний раз подобное достижение покорялось Елене Докич, которая в возрасте 16 лет в 1999 году обыграла Мартину Хингис на Уимблдоне.
Напомним, благодаря сегодняшнему триумфу Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турниров «Большого шлема» с 1997 года.
Комментарии
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