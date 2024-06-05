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Мирра Андреева оценила соперницу, с которой сразится в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024

Мирра Андреева оценила соперницу, с которой сразится в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024
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38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мыслями о матче с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я играла против неё в Мадриде (1/8 финала грунтового турнира WTA-1000. – Прим. «Чемпионата»). Был очень тяжёлый матч и психологически, и в плане игры. Она очень быстро играет и двигается, всегда выкладывается изо всех сил, несмотря на счёт. Думаю, будет немного похоже на сегодня. Постараюсь показать такой же уровень, опять сыграть с холодной головой. И посмотрим, что будет», — сказала Андреева в интервью на корте.

Напомним, в четвертьфинальном матче Парижа юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

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