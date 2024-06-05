Мирра Андреева повторила уникальное достижение американок Гауфф и Анисимовой

38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева добилась уникального достижения на текущем «Ролан Гаррос» — 2024.

Андреева стала лишь третьей за последние 18 лет девушкой, которой удалось пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос» до достижения 18-летнего возраста. В последние 18 лет этого добивались лишь американки Аманда Анисимова (в 2019 году) и Кори Гауфф (в 2021 году).

Напомним, в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2024 юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.