Мирра Андреева повторила уникальное достижение американок Гауфф и Анисимовой
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38-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева добилась уникального достижения на текущем «Ролан Гаррос» — 2024.
Андреева стала лишь третьей за последние 18 лет девушкой, которой удалось пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос» до достижения 18-летнего возраста. В последние 18 лет этого добивались лишь американки Аманда Анисимова (в 2019 году) и Кори Гауфф (в 2021 году).
Напомним, в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2024 юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
38
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
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2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
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