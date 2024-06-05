Мирра Андреева установила уникальное достижение XXI века на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 5 июня, в четвертьфинальном матче юная российская теннисистка Мирра Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

Благодаря данной победе Мирра стала самой молодой теннисисткой XXI века на «Ролан Гаррос», которой удалось обыграть соперницу из топ-2 рейтинга. В последний раз на данном турнире такое достижение покорялось американке Монике Селеш в 1990 году. Тогда в финале «Ролан Гаррос» она одолела немку Штеффи Граф.

Напомним, в полуфинале турнира Андреева встретится с Ясмин Паолини из Италии.