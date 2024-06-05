Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева установила уникальное достижение XXI века на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева установила уникальное достижение XXI века на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Сегодня, 5 июня, в четвертьфинальном матче юная российская теннисистка Мирра Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

Благодаря данной победе Мирра стала самой молодой теннисисткой XXI века на «Ролан Гаррос», которой удалось обыграть соперницу из топ-2 рейтинга. В последний раз на данном турнире такое достижение покорялось американке Монике Селеш в 1990 году. Тогда в финале «Ролан Гаррос» она одолела немку Штеффи Граф.

Напомним, в полуфинале турнира Андреева встретится с Ясмин Паолини из Италии.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Материалы по теме
Юная Мирра сотворила чудо! Андреева пробилась в полуфинал «РГ», обыграв саму Соболенко
Юная Мирра сотворила чудо! Андреева пробилась в полуфинал «РГ», обыграв саму Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android