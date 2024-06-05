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Дмитриева: меня восхитило, что Андреева продемонстрировала в матче с Соболенко

Дмитриева: меня восхитило, что Андреева продемонстрировала в матче с Соболенко
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2024 над белоруской Ариной Соболенко.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Действительно, победа Андреевой над Соболенко является сенсацией. Конечно, мы всё время от Мирры ждём сюрпризов, и она нас не отставляет без них. Потому что идёт вперёд и выигрывает у достаточно сложных и опасных теннисистов, который по классу превосходят её, но она находит варианты.

Выход в 1/4 «Ролан Гаррос» был событием для Андреевой, а сейчас меня восхитило то, что она продемонстрировала против Соболенко. У Мирры очень тонкая и грамотная игра. Она заранее предвидит развитие событий и очень хорошо использует это качество. Она талантлива, работоспособна и, самое главное, у неё очень хорошая основа», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в четвертьфинальном матче юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

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