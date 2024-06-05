Арина Соболенко потеряет вторую позицию в мировом рейтинге по итогам «Ролан Гаррос» — 2024

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко потеряет вторую позицию в рейтинге WTA по итогам «Ролан Гаррос» — 2024. Второй ракеткой мира по итогам грунтового мэйджора впервые в карьере станет чемпионка US Open — 2023 20-летняя американка Кори Гауфф.

Напомним, на текущем «Ролан Гаррос» Соболенко (2) дошла до четвертьфинала, в котором сенсационно проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой. Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

Таким образом, Соболенко не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал «Ролан Гаррос». Арина потеряет 350 баллов в рейтинге.