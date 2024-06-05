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Арина Соболенко потеряет вторую позицию в мировом рейтинге по итогам «Ролан Гаррос» — 2024

Арина Соболенко потеряет вторую позицию в мировом рейтинге по итогам «Ролан Гаррос» — 2024
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко потеряет вторую позицию в рейтинге WTA по итогам «Ролан Гаррос» — 2024. Второй ракеткой мира по итогам грунтового мэйджора впервые в карьере станет чемпионка US Open — 2023 20-летняя американка Кори Гауфф.

Напомним, на текущем «Ролан Гаррос» Соболенко (2) дошла до четвертьфинала, в котором сенсационно проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой. Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Таким образом, Соболенко не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал «Ролан Гаррос». Арина потеряет 350 баллов в рейтинге.

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