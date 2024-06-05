Селиваненко: Андреева сдержала натиск и справилась с давлением в матче с Соболенко

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал выход 38-й ракетки мира из России Мирры Андреевой в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции — 2024 юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

«Было видно, что Арину Соболенко сегодня что-то очень сильно беспокоит и ей очень тяжело на корте. Но это нисколько не умаляет успех Мирры Андреевой, которая сдержала натиск в начале игры и справилась с давлением, когда стало понятно, что победа близка», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.