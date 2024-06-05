Российские теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарёва снялись с парного четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2024. Соперницами россиянок должна была быть пара Марты Костюк, представляющей Украину, и Елены Русе из Румынии.

Встреча между девушками должна была состояться сегодня, 5 июня, спустя несколько часов после матча Андреевой с Ариной Соболенко, однако теперь матч проведён не будет. Таким образом, Марта Костюк и Елена Русе автоматически прошли в полуфинальную стадию «Ролан Гаррос», где встретятся с парой итальянок — Сарой Эррани и Ясмин Паолини.

Напомним, сегодня Мирра Андреева в четвертьфинале женского одиночного турнира «Ролан Гаррос» обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко в трёх сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Примечательно, что соперницей Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос» будет Ясмин Паолини.