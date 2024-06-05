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Мирра Андреева как минимум дебютирует в топ-25 мирового рейтинга по итогам

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева значительно улучшит свою позицию в рейтинге WTA по итогам «Ролан Гаррос» – 2024. Россиянка как минимум дебютирует в топ-25.

Напомним, сегодня, 5 июня, Мирра пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2024. В четвертьфинале юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

За счёт этого результата Андреева уже находится на 23-й позиции в лайв-рейтинге. Ранее лучшим достижением Мирры являлась 33-я строчка.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Андреева сразится с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини (12).