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Вихлянцева: думала, что Соболенко не даст шанса Андреевой в третьем сете

Вихлянцева: думала, что Соболенко не даст шанса Андреевой в третьем сете
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала результат матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» между россиянкой Миррой Андреевой (38-я в рейтинге WTA) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Напомним, 17-летняя Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Соболенко.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Неожиданная и прекрасная победа Мирры Андреевой над Ариной Соболенко. Не подозревала, что будет такой счёт. Когда во втором сете Мирра взяла всю игру в свои руки, я думала, что Арина вернётся в третьем сете, покажет свою игру и сильные удары и не даст шансов Мирре побороться. Неожиданно, хотя я верила, что будет интересный матч», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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