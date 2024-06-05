Вихлянцева: думала, что Соболенко не даст шанса Андреевой в третьем сете

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала результат матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» между россиянкой Миррой Андреевой (38-я в рейтинге WTA) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Напомним, 17-летняя Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Соболенко.
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«Неожиданная и прекрасная победа Мирры Андреевой над Ариной Соболенко. Не подозревала, что будет такой счёт. Когда во втором сете Мирра взяла всю игру в свои руки, я думала, что Арина вернётся в третьем сете, покажет свою игру и сильные удары и не даст шансов Мирре побороться. Неожиданно, хотя я верила, что будет интересный матч», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 5 июня 2024
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