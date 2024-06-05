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Видео: Мирра Андреева исполнила танец после победы над Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2024

Видео: Мирра Андреева исполнила танец после победы над Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2024
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38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева исполнила забавный танец после дебютного выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, сегодня, 5 июня, Мирра в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции – 2024 сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

По этому случаю Мирру попросили исполнить танец. Отметим, что в этом году на «Ролан Гаррос» танцы победителей переросли в определённую традицию.

Стоит отметить, что благодаря победе над Соболенко Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турниров «Большого шлема» с 1997 года.

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