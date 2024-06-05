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Арина Соболенко пропустит пресс-конференцию после поражения от Андреевой на «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко пропустит пресс-конференцию после поражения от Андреевой на «Ролан Гаррос»
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пропустит послематчевую пресс-конференцию по итогам своего выступления в четвертьфинале «Ролан Гаррос» из-за плохого самочувствия, сообщает пресс-служба турнира. По её информации, Арина сейчас находится в штабе медицинской службы соревнований.

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Соболенко (2) сенсационно проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой. Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

По ходу всего матча Соболенко испытывала проблемы со здоровьем, предположительно, у Арины болел живот. Она дважды принимала таблетки.

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