Арина Соболенко пропустит пресс-конференцию после поражения от Андреевой на «Ролан Гаррос»
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пропустит послематчевую пресс-конференцию по итогам своего выступления в четвертьфинале «Ролан Гаррос» из-за плохого самочувствия, сообщает пресс-служба турнира. По её информации, Арина сейчас находится в штабе медицинской службы соревнований.
Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Соболенко (2) сенсационно проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой. Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
38
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
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|4
|4
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
По ходу всего матча Соболенко испытывала проблемы со здоровьем, предположительно, у Арины болел живот. Она дважды принимала таблетки.
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