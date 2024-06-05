Арина Соболенко пропустит пресс-конференцию после поражения от Андреевой на «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пропустит послематчевую пресс-конференцию по итогам своего выступления в четвертьфинале «Ролан Гаррос» из-за плохого самочувствия, сообщает пресс-служба турнира. По её информации, Арина сейчас находится в штабе медицинской службы соревнований.

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Соболенко (2) сенсационно проиграла 17-летней россиянке Мирре Андреевой. Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

По ходу всего матча Соболенко испытывала проблемы со здоровьем, предположительно, у Арины болел живот. Она дважды принимала таблетки.