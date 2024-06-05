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«Может, она мне немного помогла?» Мирра Андреева — о божьей коровке на матче с Соболенко

«Может, она мне немного помогла?» Мирра Андреева — о божьей коровке на матче с Соболенко
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38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об интересном моменте, который произошёл в конце её матча с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

«Наверное, вы видели, как я в последнем гейме что-то подняла с пола. Я увидела божью коровку и подумала, что это может быть шанс для меня. Старалась особо об этом не думать, оставаться агрессивной и продолжать играть в свою игру. Может, эта божья коровка мне сегодня немного помогла?» — сказала Андреева в эфире Tennis Channel.

Напомним, напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и сенсационно завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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