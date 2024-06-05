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«Она слишком часто надирала мне задницу». Андреева — об опасениях перед матчем с Соболенко

«Она слишком часто надирала мне задницу». Андреева — об опасениях перед матчем с Соболенко
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38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чего опасалась перед матчем с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и сенсационно завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

«Я очень нервничала перед матчем, впервые играла на корте Филиппа Шатрье и ждала, что трибуны будут болеть за неё, что у неё будет психологическое и игровое преимущество, потому что она слишком часто надирала мне задницу в прошлых матчах. Старалась фокусироваться на себе, на каждом следующем очке, не думать о счёте», — сказала Андреева в эфире Tennis Channel.

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