Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева: не была уверена, что получится обыграть Соболенко, но решила попробовать

Мирра Андреева: не была уверена, что получится обыграть Соболенко, но решила попробовать
Аудио-версия:
Комментарии

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я не ожидала, что буду в полуфинале. Позавчера, перед игрой с Варварой Грачёвой, я размышляла: получается, если я обыграю её, будет четвертьфинал, а там – если обыграю Соболенко – уже полуфинал. Подумала: вау, ну это мечта! И вот теперь я буду играть в полуфинале.

Перед матчем я очень нервничала. Моей целью было выиграть больше геймов, чем получилось в Мадриде. Когда проиграла первый сет на тай-брейке, решила: ну теперь нужно взять хотя бы сет, перевести в третий.

Арина – очень сильный соперник, у неё «Шлемы» выигранные есть, очень опытная. Я не была уверена, что у меня получится выиграть. Решила просто попробовать. В какой-то момент поняла: я уже близко, почему бы не попробовать ещё», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
Я видел игру Мирры вживую и понял, почему она крутая
Я видел игру Мирры вживую и понял, почему она крутая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android