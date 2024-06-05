Мирра Андреева: не была уверена, что получится обыграть Соболенко, но решила попробовать

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о выходе в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я не ожидала, что буду в полуфинале. Позавчера, перед игрой с Варварой Грачёвой, я размышляла: получается, если я обыграю её, будет четвертьфинал, а там – если обыграю Соболенко – уже полуфинал. Подумала: вау, ну это мечта! И вот теперь я буду играть в полуфинале.

Перед матчем я очень нервничала. Моей целью было выиграть больше геймов, чем получилось в Мадриде. Когда проиграла первый сет на тай-брейке, решила: ну теперь нужно взять хотя бы сет, перевести в третий.

Арина – очень сильный соперник, у неё «Шлемы» выигранные есть, очень опытная. Я не была уверена, что у меня получится выиграть. Решила просто попробовать. В какой-то момент поняла: я уже близко, почему бы не попробовать ещё», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.