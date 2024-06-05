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Мирра Андреева высказалась о недомогании Арины Соболенко в их матче на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева высказалась о недомогании Арины Соболенко в их матче на «Ролан Гаррос»
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38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какие чувства испытывала от того, что её соперница по четвертьфиналу «Ролан Гаррос» белоруска Арина Соболенко испытывала проблемы со здоровьем по ходу их матча.

Напомним, юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой. По ходу всего матча Соболенко испытывала проблемы со здоровьем, предположительно, у Арины болел живот. Она дважды принимала таблетки.

«Тяжело играть, когда видишь, что соперник не очень хорошо себя чувствует. Тяжело сохранять концентрацию и продолжать играть агрессивно. Пыталась не обращать внимания. С самого начала видела, что её что-то беспокоит. Я не обращала внимания, потому что это могло отвлечь от игры», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

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