«Даже хорошо, что такое случилось». Андреева — о болезненном поражении на юниорском AO

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как на ней отразилось болезненное поражение в финале юниорского Australian Open – 2023.
Напомним, Андреева со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 5:7 проиграла соотечественнице Алине Корнеевой. После заключительного розыгрыша Мирра не смогла сдержать слёз. Сегодня же, 5 июня 2024 года, Андреева вышла в полуфинал взрослого «Ролан Гаррос».
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– У вас есть объяснение, как вам удалось добиться такого прогресса, что теперь вы играете в полуфинале турнира «Большого шлема»? В прошлом сезоне вы проигрывали финал юниорского Australian Open.
– В тот момент было трудно, но мне в команде сказали: «Возможно, когда ты будешь в топе, будешь выигрывать на взрослых турнирах «Большого шлема» и даже не вспомнишь, кому именно и как проигрывала. Но на самом деле это не так, я помню. И думаю, это даже хорошо, что такое тогда случилось», — сказала Андреева на пресс-конференции.
- 5 июня 2024
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