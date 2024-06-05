«Даже хорошо, что такое случилось». Андреева — о болезненном поражении на юниорском AO

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как на ней отразилось болезненное поражение в финале юниорского Australian Open – 2023.

Напомним, Андреева со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 5:7 проиграла соотечественнице Алине Корнеевой. После заключительного розыгрыша Мирра не смогла сдержать слёз. Сегодня же, 5 июня 2024 года, Андреева вышла в полуфинал взрослого «Ролан Гаррос».

– У вас есть объяснение, как вам удалось добиться такого прогресса, что теперь вы играете в полуфинале турнира «Большого шлема»? В прошлом сезоне вы проигрывали финал юниорского Australian Open.

– В тот момент было трудно, но мне в команде сказали: «Возможно, когда ты будешь в топе, будешь выигрывать на взрослых турнирах «Большого шлема» и даже не вспомнишь, кому именно и как проигрывала. Но на самом деле это не так, я помню. И думаю, это даже хорошо, что такое тогда случилось», — сказала Андреева на пресс-конференции.