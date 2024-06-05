«У меня есть над ней преимущество». Мирра Андреева — о матче с Паолини в полуфинале «РГ»

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась настроем на матч с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024. Теннисистки встречались лишь раз, в 1/8 финала грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде. Тогда победу со счётом 7:6 (7:2), 6:4 одержала россиянка.

Отметим, что и для 17-летней Андреевой, и для 28-летней Паолини это полуфинал станет дебютным на турнирах «Большого шлема».

«Не думаю, что мой статус фаворита матча отразится на полуфинале. Я знала, что сегодня все ждали от Арины (Соболенко) победы. Всегда легче играть, когда от тебя ничего не ждут. Завтра будет просто очередной матч. У меня есть преимущество над Паолини, потому что в Мадриде я её уже обыгрывала, но это может плохо сказаться. Буду настраиваться на очередной матч», — сказала Андреева на пресс-конференции.