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«У меня есть над ней преимущество». Мирра Андреева — о матче с Паолини в полуфинале «РГ»

«У меня есть над ней преимущество». Мирра Андреева — о матче с Паолини в полуфинале «РГ»
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38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась настроем на матч с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024. Теннисистки встречались лишь раз, в 1/8 финала грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде. Тогда победу со счётом 7:6 (7:2), 6:4 одержала россиянка.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 16:40 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Ясмин Паолини
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Отметим, что и для 17-летней Андреевой, и для 28-летней Паолини это полуфинал станет дебютным на турнирах «Большого шлема».

«Не думаю, что мой статус фаворита матча отразится на полуфинале. Я знала, что сегодня все ждали от Арины (Соболенко) победы. Всегда легче играть, когда от тебя ничего не ждут. Завтра будет просто очередной матч. У меня есть преимущество над Паолини, потому что в Мадриде я её уже обыгрывала, но это может плохо сказаться. Буду настраиваться на очередной матч», — сказала Андреева на пресс-конференции.

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