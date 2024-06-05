Александр Зверев выругался на отца по ходу матча с де Минором в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выругался на своего отца и тренера Александра Зверева-старшего по ходу своего матча в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024, где он борется с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|2
|
|6 5
|1
Во втором сете матча Зверев-младший был недоволен тем, какие подсказки даёт ему отец.
«Блин (в оригинале – нецензурная лексика), у тебя или вперёд, или разводи, у тебя что-то другое есть или нет?
(после следующего розыгрыша) Сейчас вперёд? Сейчас нормально или вперёд? Блин (в оригинале – нецензурная лексика), просто капец (в оригинале – нецензурная лексика)», — сказал Зверев.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев – Алекс де Минор в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
- 5 июня 2024
-
23:57
-
23:40
-
23:31
-
23:21
-
23:10
-
23:00
-
22:53
-
22:23
-
22:16
-
22:02
-
21:51
-
21:38
-
21:37
-
21:35
-
21:29
-
21:16
-
21:08
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:53
-
20:53
-
20:47
-
20:41
-
20:40
-
20:39
-
20:35
-
20:33
-
20:28
-
20:19
-
20:10
-
19:49
-
19:39
-
19:27
-
19:00