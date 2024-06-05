Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев выругался на отца по ходу матча с де Минором в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Александр Зверев выругался на отца по ходу матча с де Минором в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выругался на своего отца и тренера Александра Зверева-старшего по ходу своего матча в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024, где он борется с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 21:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 2
4 		6 5 1
             
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Во втором сете матча Зверев-младший был недоволен тем, какие подсказки даёт ему отец.

«Блин (в оригинале – нецензурная лексика), у тебя или вперёд, или разводи, у тебя что-то другое есть или нет?

(после следующего розыгрыша) Сейчас вперёд? Сейчас нормально или вперёд? Блин (в оригинале – нецензурная лексика), просто капец (в оригинале – нецензурная лексика)», — сказал Зверев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев – Алекс де Минор в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Материалы по теме
Зверев в сете от 1/2 финала «РГ». А Мирра выбила из сетки Арину Соболенко. LIVE
Live
Зверев в сете от 1/2 финала «РГ». А Мирра выбила из сетки Арину Соболенко. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android