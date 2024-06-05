Александр Зверев выругался на отца по ходу матча с де Минором в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выругался на своего отца и тренера Александра Зверева-старшего по ходу своего матча в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024, где он борется с 11-й ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

Во втором сете матча Зверев-младший был недоволен тем, какие подсказки даёт ему отец.

«Блин (в оригинале – нецензурная лексика), у тебя или вперёд, или разводи, у тебя что-то другое есть или нет?

(после следующего розыгрыша) Сейчас вперёд? Сейчас нормально или вперёд? Блин (в оригинале – нецензурная лексика), просто капец (в оригинале – нецензурная лексика)», — сказал Зверев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев – Алекс де Минор в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.