До Андреевой лишь две теннисистки проводили свой первый полуфинал WTA на «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева добилась исторического достижения на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, 5 июня Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024. В четвертьфинале она сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

Андреева стала лишь третьей теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года), для которой первым полуфиналом на уровне WTA стал полуфинал «Ролан Гаррос». В Открытой эре подобным достижением могут похвастаться лишь две аргентинки — Клариса Фернандес (в 2002 году) и Надия Подороска (в 2020 году).