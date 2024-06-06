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Мирра Андреева на «Ролан Гаррос» — 2024 повторила достижение Эммы Радукану

Мирра Андреева на «Ролан Гаррос» — 2024 повторила достижение Эммы Радукану
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38-я ракетка мира 17-летняя россиянка Мирра Андреева стала первой после британки Эммы Радукану теннисисткой, для которой первый полуфинал на уровне WTA пройдёт на турнире «Большого шлема».

Андреева добилась выдающегося результата на текущем «Ролан Гаррос» — 2024. В четвертьфинале она сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

Напомним, на US Open – 2021 Радукану вышла в полуфинал соревнований, до этого не имея опыта матчей такой стадии на уровне WTA. Примечательно, что на том турнире Эмма завоевала титул.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Андреева сразится с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини (12).

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