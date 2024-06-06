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Видеообзор победы Мирры Андреевой над Ариной Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Видеообзор победы Мирры Андреевой над Ариной Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024
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38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2024.

В четвертьфинальном матче юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF)

В рамках встречи Андреева четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Соболенко три эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести.

За выход в финал «Ролан Гаррос» Андреева сразится с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини (12).

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