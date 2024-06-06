Видеообзор победы Мирры Андреевой над Ариной Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2024.
В четвертьфинальном матче юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (2). Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.
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Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros. Права на него принадлежат Roland Garros (ITF)
В рамках встречи Андреева четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Соболенко три эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести.
За выход в финал «Ролан Гаррос» Андреева сразится с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини (12).
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