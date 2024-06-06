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«Было жарче, ноги не работали». Елена Рыбакина назвала причины поражения на «Ролан Гаррос»

«Было жарче, ноги не работали». Елена Рыбакина назвала причины поражения на «Ролан Гаррос»
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила условия на корте по ходу её матча в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, в четвертьфинале Рыбакина (4) неожиданно проиграла 15-й ракетке мира представительнице Италии Ясмин Паолини (12). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки.

— Пару дней назад вы сказали, что предпочитаете облачную погоду, когда играете на грунте, а сегодня солнечно. Можно сказать, что эти условия стали преимуществом соперницы?
— Да, сегодня жарче, мяч гораздо больше летел. В конечном счёте у меня просто не работали ноги. Неважно, какие условия, быстрые или медленные, мне надо было лучше двигаться и принимать решения. Много невынужденных ошибок. Конечно, я не слишком довольна выступлением, но что есть. Это теннис. Не каждый день ты можешь хорошо играть на грунте. Постараюсь вынести что-то хорошее из этого матча, проанализировать, и буду двигаться дальше.
— Почему ноги не работали, просто плохой день? Вас это удивило?
— Плохой день. Последние несколько недель у меня были небольшие проблемы по здоровью, так что всё вместе. Но, несмотря на всё это, я смогла выйти в четвертьфинал, это довольно хороший результат. Конечно, я всегда хочу выиграть, но много тяжёлых соперников, много матчей. В целом, думаю, это хороший «Ролан Гаррос» для меня.
— Что хорошего вынесли из этого турнира?
— То, как я справлялась с определёнными моментами на корте, несмотря на не очень хорошее самочувствие. Это всегда даёт пищу для обсуждений с командой. Посмотрим, как структурируем остаток сезона, потому что впереди ещё много турниров, расписание непростое. Ещё и Олимпиада скоро, постараемся сделать всё возможное, чтобы подготовиться ко всем этим событиям», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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