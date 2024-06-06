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Александр Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024, в трёх сетах обыграв де Минора

Александр Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024, в трёх сетах обыграв де Минора
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.

В четвертьфинальном матче Зверев (4) со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира представителя Австралии Алекса де Минора (11).

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 21:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
4 		6 5 4
             
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча Зверева с де Минором продлилась 3 часа и 2 минуты. В её рамках Зверев два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету де Минора три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в дебютный для себя финал «Ролан Гаррос» Зверев сразится с седьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (7), который дважды доходил до решающих матчей грунтового мэйджора, в том числе в прошлом году.

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