Александр Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024, в трёх сетах обыграв де Минора

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.
В четвертьфинальном матче Зверев (4) со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира представителя Австралии Алекса де Минора (11).
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Встреча Зверева с де Минором продлилась 3 часа и 2 минуты. В её рамках Зверев два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету де Минора три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
За выход в дебютный для себя финал «Ролан Гаррос» Зверев сразится с седьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (7), который дважды доходил до решающих матчей грунтового мэйджора, в том числе в прошлом году.
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