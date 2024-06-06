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Определились полуфинальные пары мужского «Ролан Гаррос» — 2024

Определились полуфинальные пары мужского «Ролан Гаррос» — 2024
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Определились все полуфиналисты мужского Открытого чемпионата Франции – 2024 по теннису. Ими стали вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер (2), третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас (3), олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (4) и прошлогодний финалист турнира, седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд (7).

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2024. Мужской одиночный разряд. Полуфинальные пары:

Янник Синнер (Италия, 2) – Карлос Алькарас (Испания, 3);
Александр Зверев (Германия, 4) – Каспер Рууд (Норвегия, 7).

Отметим, что полуфинальные матчи у мужчин пройдут 7 июня.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» у мужчин является серб Новак Джокович. В текущем розыгрыше Новак дошёл до четвертьфинала (должен был сыграть с Руудом), с которого снялся из-за травмы.

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