Результаты игрового дня 5 июня на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Завершились матчи 5 июня на турнире «Ролан Гаррос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024.

«Ролан Гаррос». Мужчины. 5 июня.

Александр Зверев (Германия, 4) — Алекс де Минор (Австралия, 11) — 6:4, 7:6, 6:4.

Напомним, ещё один четвертьфинал, запланированный на 5 июня, не состоялся по причине травмы серба Новака Джоковича, который принял решение сняться с турнира. Первая ракетка мира должна была встретиться с представителем Норвегии Каспером Руудом.

Основной турнир «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, действующим чемпионом соревнований являетс Новак Джокович, обыгравший в финале «Ролан Гаррос» — 2023 как раз Каспера Рууда — 7:6, 6:3, 7:5.

Рекорды «Ролан Гаррос»: