Рыбакина ответила на вопрос о проблемах вне корта после неожиданного поражения от Паолини

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о травмах, которые окружали её по ходу сезона.

Напомним, в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024 Рыбакина (4) неожиданно проиграла 15-й ракетке мира представительнице Италии Ясмин Паолини (12). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу итальянки.

— «Ролан Гаррос» подходит к концу, можно сказать, полсезона позади. Довольны первой частью сезона? Вы выиграли три турнира, но в то же время снимались с матчей по здоровью. Как оцените эту часть сезона?

— Очень довольна результатами. Я столько матчей сыграла, были хорошие победы над топ-игроками. Было много взлётов и падений, что-то я пропускала. Конечно, я бы хотела играть все турниры, но если организм на пределе, тут ничего не поделаешь. Сейчас я довольна и если смогу продолжать в том же духе до конца сезона, будет неплохо.

— Вы упомянули некоторые проблемы вне корта, можете о них рассказать? И насколько вас тревожит, что вы часто заболеваете или травмируетесь?

— Не буду углубляться в эту тему, но я много работаю, много взлётов и падений. Всегда по-разному, но я всегда говорю, что расписание непростое. Каждый старается как можно лучше с этим справляться. Я много играла. Если организм на пределе, я не могу выйти на корт. Если я готова не на 100%, то есть риск получить более серьёзные травмы или ещё что. Сейчас есть проблемы по здоровью – аллергии, сон, то есть не то, что в прошлом году, когда у меня были проблемы со спиной. Я излечиваюсь. Всегда есть взлёты и падения. Это теннис, мы стараемся найти лучшее решение, чтобы я была готова к большим турнирам, как «шлемы» или тысячники, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Следующей соперницей Паолини в Париже станет 38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева.

Рекорды «Ролан Гаррос»: