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Эмоции Арины Соболенко после поражения от Мирры Андреевой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2024. В четвертьфинальном матче юная Андреева сенсационно обыграла двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Напряжённая встреча теннисисток продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 в пользу Андреевой.

После окончания встречи белорусская теннисистка эмоционально отреагировала на неожиданное поражение. Отметим, что по ходу всего матча Соболенко беспокоили боли в животе, она брала медицинский тайм-аут.

Фото: Скриншот из трансляции

За выход в финал «Ролан Гаррос» Андреева сразится с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини (12).

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Соболенко показала свой день на «Ролан Гаррос»: