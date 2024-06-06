Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев вышел в четвёртый полуфинал «Ролан Гаррос» подряд

Александр Зверев вышел в четвёртый полуфинал «Ролан Гаррос» подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в четвёртый раз подряд стал полуфиналистом «Ролан Гаррос».

Напомним, в четвертьфинальном матче Зверев со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:4 обыграл 11-ю ракетку мира представителя Австралии Алекса де Минора (11).

В 2021-м году Александр на стадии полуфинала в пяти сетах уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6). Через год немец во втором сете встречи с испанцем Рафаэлем Надалем снялся из-за травмы. В прошлом году Зверев вновь остановился в шаге от финала, уступив норвежцу Касперу Рууду (3:6, 4:6, 0:6).

Примечательно, что в этом году четвёртая ракетка мира вновь встретится с Руудом. В другом полуфинале сыграют Янник Синнер (Италия) и Карлос Алькарас (Испания).

Материалы по теме
Александр Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024, в трёх сетах обыграв де Минора
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android