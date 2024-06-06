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Беккер высказался о тренере Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира немецкий 56-летний экс-теннисист Борис Беккер высказал в социальных сетях мнение о тренере 38-й ракетки мира российской спортсменки Мирры Андреевой — 52-летней испанке Кончите Мартинес, чемпионке Уимблдона-1994. 17-летняя Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» одержала победу над вторым номером рейтинга WTA Ариной Соболенко из Беларуси — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, и впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема».

Беккер отреагировал на высказывание португальского журналиста Жозе Моргаду, который написал в социальных сетях: «Кончита Мартинес — великий тренер».

«Одна из лучших тренеров в теннисе», — ответил Беккер.

В 1/2 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева встретится с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини.