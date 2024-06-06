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Беккер высказался о тренере Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

Беккер высказался о тренере Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»
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Бывшая первая ракетка мира немецкий 56-летний экс-теннисист Борис Беккер высказал в социальных сетях мнение о тренере 38-й ракетки мира российской спортсменки Мирры Андреевой — 52-летней испанке Кончите Мартинес, чемпионке Уимблдона-1994. 17-летняя Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» одержала победу над вторым номером рейтинга WTA Ариной Соболенко из Беларуси — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, и впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира «Большого шлема».

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Беккер отреагировал на высказывание португальского журналиста Жозе Моргаду, который написал в социальных сетях: «Кончита Мартинес — великий тренер».

«Одна из лучших тренеров в теннисе», — ответил Беккер.

В 1/2 финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева встретится с 15-й ракеткой мира итальянкой Ясмин Паолини.

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