Результаты игрового дня 5 июня на «Ролан Гаррос» среди женщин

Вчера, 5 июня, завершился 11-й игровой день турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин. На «Ролан Гаррос» прошли оставшиеся матчи четвертьфиналов, в том числе с участием 38-й ракетки мира 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители матчей).
«Ролан Гаррос». 1/4 финала. Женщины. 5 июня:
Ясмин Паолини (Италия, 12) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 6:2, 4:6, 6:4
Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4
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Открытый чемпионат Франции по теннису проходит на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже с 26 мая по 8 июня 2024 года. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
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- 5 июня 2024
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