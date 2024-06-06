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Результаты игрового дня 5 июня на «Ролан Гаррос» среди женщин

Результаты игрового дня 5 июня на «Ролан Гаррос» среди женщин
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Вчера, 5 июня, завершился 11-й игровой день турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин. На «Ролан Гаррос» прошли оставшиеся матчи четвертьфиналов, в том числе с участием 38-й ракетки мира 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители матчей).

«Ролан Гаррос». 1/4 финала. Женщины. 5 июня:

Ясмин Паолини (Италия, 12)Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 6:2, 4:6, 6:4

Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 15:25 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 4
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 17:50 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 4
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже с 26 мая по 8 июня 2024 года. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

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