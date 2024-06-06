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Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал «Ролан Гаррос»
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Четвёртая ракетка мира Александр Зверев, представляющий Германию, дал комментарий после своей победы над 11-м номером мировой классификации австралийцем Алексом де Минором в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024. Немецкий теннисист выиграл в трёх партиях — 6:4, 7:6 (7:5), 6:4 — и вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 21:30 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
4 		6 5 4
             
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«У меня складывается впечатление, что ты должен работать усерднее, чем кто-либо другой, чтобы стать лучшим игроком. Я думаю, все лучшие игроки делают это. Мне нравится работать на пределе своих возможностей, и если я буду это делать, то внезапно сыграть пять сетов станет не так уж сложно. Я занимаюсь этим уже много-много лет, и я счастлив, что это приносит плоды, продолжает приносить. Я счастлив попасть в новый полуфинал и, надеюсь, смогу выиграть хотя бы один», — приводит слова Зверева пресс-служба «Ролан Гаррос».

Александр Зверев вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос» в четвёртый рарз подряд, при этом во всех трёх предыдущих попытках он потерпел поражения. Соперником Александра в полуфинале-2024 станет седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд.

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